Carcere e decreto sicurezza l' associazione Yairaiha scrive a Sergio Mattarella | Il decreto ha profili fortemente critici

L’associazione Yairaiha ha inviato una lettera al presidente della Repubblica per esprimere critiche sul decreto sicurezza, evidenziando alcuni profili ritenuti problematici. L’organizzazione, che ha seguito vari casi di detenuti nel carcere di Parma, ha sottolineato le sue preoccupazioni riguardo alle conseguenze delle norme introdotte. La comunicazione evidenzia una posizione di forte dissenso rispetto alle misure adottate, senza entrare nel merito di eventuali motivazioni politiche.

Carcere e decreto sicurezza. L'associazione Associazione Yairaiha, che si è occupata anche di diversi casi di detenuti reclusi nel carcere di via Burla di Parma, ha scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Nel corso di questi anni abbiamo potuto osservare come gli.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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