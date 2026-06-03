Il circo sta iniziando le attività nella città, ma il Comune non ha rilasciato l’autorizzazione necessaria. Le riduzioni sono indicate sui tagliandi distribuiti e le locandine sono state affisse, mentre i biglietti sono disponibili per l’acquisto online. Animalisti sono pronti a manifestare contro l’evento.

ANCONA I tagliandi con le riduzioni sono in distribuzione, le locandine sono state affisse, mentre i biglietti possono essere acquistati su una specifica piattaforma online. Eppure dal Comune fanno sapere che ancora non è stata emessa l’autorizzazione per lo spettacolo in programma dal 6 al 14 giugno nel parcheggio dello stadio Del Conero. La situazione L’arrivo ad Ancona del circo Imperial Royal con oltre 100 animali si tinge di giallo perché l’ok al montaggio dei tendoni non è stato rilasciato dal Comune di Ancona. A confermarlo è l’assessore Orlanda Latini: «Al momento non è stata firmata nessuna autorizzazione a questo circo anche se i documenti richiesti sono già stati inviati. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Arriva il circo, ma l'autorizzazione del Comune di Ancona non c'é: oggi la decisione, animalisti pronti a manifestare

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