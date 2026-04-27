Gli animalisti ancora in azione al Casteller Ma stavolta arriva la Digos

Gli attivisti di un gruppo animalista hanno nuovamente preso di mira il Casteller di Trento domenica pomeriggio, pochi giorni dopo un'azione notturna. Questa volta, a intervenire sul posto è arrivata la Polizia di Stato, più precisamente la Digos, per gestire la situazione. Non sono stati riportati dettagli sulle modalità dell'intervento né sulle eventuali conseguenze. La situazione si inserisce in un quadro di attività ripetute da parte di gruppi di attivisti nella zona.

Dopo l’ultimo blitz notturno, gli attivisti di Centopercentoanimalisti sono tornati in azione al Casteller di Trento nel pomeriggio di domenica 26 aprile. L’obiettivo è sempre la lotta per la liberazione dell’orso M49, ribattezzato Papillon dal mondo animalista. Ma, a differenza dell’ultima.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Orso M49, gli animalisti preparano un nuovo presidio al Casteller: "Aspettiamo anche Fugatti"Partita la mobilitazione in vista del prossimo 28 marzo davanti alla struttura in cui è rinchiuso l'orso soprannominato Papillon. Blitz degli animalisti per l’orso M49: “Papillon libero, stop Casteller”Gli attivisti hanno appeso uno striscione al centro storico di Padova davanti al Bò e al municipio, riscuotendo l’interesse dei passanti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gli animalisti (quattro) tornano al Casteller per chiedere la liberazione di M49; Nuovo blitz di Centopercento Animalisti al Casteller con tanto di fumogeni: identificati dalla Digos; Blitz notturno degli animalisti al Casteller per chiedere la liberazione dell’orso Papillon; Blitz degli animalisti al Casteller: interviene la Digos. Gli animalisti (quattro) tornano al Casteller per chiedere la liberazione di M49Gli attivisti di centopercentoanimalisti tornano davanti al recinto del centro faunistico per chiedere che l'ultimo orso rimasto venga liberato o trasferito ... rainews.it Animalisti (tre) al Casteller per chiedere la liberazione dell'orso M49A denunciarlo l'associazione centopercentoanimalisti che lunedì notte ha organizzato una performance davanti al cancello del centro faunistico dove è rinchiuso l'orso. M49 non ha mai aggredito ... rainews.it Nuova azione dimostrativa del movimento Centopercento Animalisti al Casteller, a Trento. Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 26 maggio, alcuni militanti si sono presentati all’esterno della struttura accendendo fumogeni. Sul posto è intervenuta la Digos, - facebook.com facebook