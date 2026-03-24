A Salerno sono stati segnalati numerosi volantini affissi illegalmente, che annunciano il ritorno del circo in città. La presenza di questi manifesti ha suscitato discussioni tra gli animalisti, che hanno denunciato la pratica. La polizia municipale ha avviato verifiche per individuare gli autori delle affissioni non autorizzate. Le autorità si sono già mosse per rimuovere i volantini e contrastare le affissioni abusive.

Le affissioni - come mostrano le foto inviate alla nostra redazione - si sono registrate in particolare lungo il Corso Vittorio Emanuele e in altre strade del centro cittadino La presenza di volantini affissi abusivamente, che annunciano il ritorno del circo in città, torna a far discutere. Le affissioni - come mostrano le foto inviate alla nostra redazione - si sono registrate in particolare lungo il Corso Vittorio Emanuele e in altre strade del centro cittadino. A segnalarlo sono gli animalisti che reputano “incivile” il continuare promuovere ancora iniziative che si basano sulla crudeltà verso i più deboli e quindi educano i più piccoli alla legge del più forte. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Affissioni abusive sul ritorno del circo a Salerno: la denuncia degli animalisti

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