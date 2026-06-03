Arriva a Torino il lecca-lecca alla polpetta Ikea | quando provare a vincerlo in omaggio

Da torinotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 5 giugno, nel punto vendita Ikea di Collegno, sarà possibile assaggiare un lecca-lecca alla polpetta, in edizione limitata. L’evento, dedicato a questa novità, durerà un solo giorno e consente di provare gratuitamente il dolce ispirato all’iconico prodotto del marchio svedese. Chi desidera ottenere un lecca-lecca in omaggio potrà tentare la fortuna durante questa giornata.

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Sarà protagonista per un giorno, in edizione limitata. Il lecca-lecca al gusto dell’iconica polpetta Ikea si potrà assaggiare venerdì 5 giugno nel negozio della multinazionale svedese a Collegno.I clienti, dopo una consumazione presso i bar, i ristoranti e i bistrò, potranno girare una ruota. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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