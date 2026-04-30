Ikea e Chupa Chups | arriva il milione di lecca-lecca alla polpetta

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ikea e Chupa Chups hanno avviato una collaborazione per distribuire un milione di lecca-lecca al gusto polpetta in 32 Paesi diversi. La campagna coinvolge vari punti vendita e punti di distribuzione, offrendo ai clienti questa edizione limitata. La distribuzione del prodotto è prevista in diverse nazioni, senza indicare date specifiche o dettagli aggiuntivi sulla strategia.

? Cosa sapere Ikea e Chupa Chups distribuiscono un milione di lecca-lecca al gusto polpetta in 32 Paesi.. La distribuzione gratuita nei negozi Ikea inizierà a giugno per celebrare l'idea del primo aprile.. Il Gruppo Ingka e Chupa Chups trasformano lo scherzo del primo aprile in una distribuzione globale di un milione di lecca-lecca al gusto polpetta svedese nei negozi Ikea a partire da giugno. Quella che era iniziata come una provocazione giocosa durante la giornata dedicata agli scherzi è diventata una strategia commerciale concreta che coinvolge 32 Paesi. Il colosso del retail svedese ha deciso di dare seguito all’idea lanciata lo scorso primo aprile, quando i social e i canali ufficiali avevano ipotizzato l’esistenza di una versione dolce della celebre pietanza servita nei ristoranti del brand.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Ikea e Chupa Chups: arriva il milione di lecca-lecca alla polpetta

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