Due aziende, una famosa per i mobili e l’altra per le caramelle, hanno deciso di collaborare creando una versione commestibile di un classico prodotto svedese, trasformando la polpetta in un lecca-lecca. L’annuncio ha attirato l’attenzione di molti, suscitando curiosità e discussioni sui social. La partnership ha generato un prodotto che unisce i due marchi in modo inaspettato e giocoso.

C’è un momento preciso in cui uno scherzo smette di essere tale e diventa qualcosa di straordinariamente reale. Era il 1° aprile 2026 quando IKEA e Chupa Chups hanno pubblicato sui loro canali social l’annuncio di un lecca-lecca al gusto di polpetta svedese. Il mondo ha riso, ha condiviso, ha commentato — e in quel fragore digitale si è nascosta la risposta che i due brand aspettavano. Poche settimane dopo, il prodotto esiste davvero: un lecca-lecca in edizione limitata, dolce e sapido insieme, ispirato alle mitiche meatballs e alla loro irrinunciabile compagna, la salsa ai mirtilli rossi. Circa un milione di pezzi, tutti gratuiti, distribuiti negli store IKEA di tutto il mondo a partire da giugno 2026.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - IKEA e Chupa Chups trasformano la polpetta svedese in un lecca-lecca

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