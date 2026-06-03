Arretrati docenti e ATA soldi attesi per luglio ma Anief avverte | Attenzione ai conti ecco perché

Gli arretrati relativi al nuovo contratto 2025-2027 per docenti e personale ATA non sono ancora stati accreditati. I pagamenti, previsti per luglio, sono stati rinviati, e l'organizzazione sindacale avverte di fare attenzione ai conti. La questione riguarda ancora le procedure di pagamento e le risorse disponibili, senza indicazioni precise sui tempi di accredito. L’attesa si protrae e non sono stati comunicati nuovi termini ufficiali.

Chi lavora nella scuola dovrà attendere ancora qualche mese prima di vedere accreditati gli arretrati del nuovo contratto 2025-2027. La finestra temporale indicata è quella di luglio, quando finalmente gli uffici contabili potranno sbloccare le somme trattenute. A fornire l’aggiornamento è Daniela Rosano, segretaria generale dell’Anief, che ha messo in guardia il personale su un possibile rischio: quello di ritrovarsi con un importo inferiore al dovuto. Il rallentamento, spiega il sindacato, è dovuto ai tempi tecnici degli organi di controllo. “È stato necessario verificare ogni singolo elemento dell’intesa sottoscritta”, ha chiarito Rosano. Un passaggio obbligato che ha finito per slittare la data di pagamento, senza però intaccare il periodo coperto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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