Arretrati docenti e ATA quando arriveranno? Flc Cgil attacca | Ipotesi firmata ad aprile ma testo ancora fermo ai controlli E i lavoratori aspettano…
I pagamenti degli arretrati per docenti e personale ATA sono ancora in attesa, nonostante un accordo firmato ad aprile. Il testo è ancora fermo ai controlli e non sono state ancora definite le modalità di pagamento. La Flc Cgil ha criticato la lentezza, sottolineando che i lavoratori attendono da mesi senza risultati concreti. Durante l’ultimo incontro all’Aran, la sigla sindacale ha espresso insoddisfazione per i tempi di definizione e l’assenza di novità sui pagamenti.
A che serve stringere un accordo se poi la mano che timbra i visti si muove con il contagocce? La domanda riecheggia nei corridoi dell’Aran, dove la Flc Cgil ha scelto di porla senza giri di parole durante l’ultimo incontro di trattativa. Nel mirino finisce l’ennesimo inghippo burocratico: l’ipotesi del CCNL Istruzione per il triennio 2025-27, firmata da tutte le sigle sindacali presenti al tavolo il primo aprile di quest’anno, giace ancora negli uffici di chi deve concedere il nullaosta. Tre ministeri – Economia, Funzione Pubblica, Corte dei Conti – trattengono il respiro. E i dipendenti della scuola, nel frattempo, trattengono lo stipendio vecchio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Aumenti e arretrati stipendi docenti e ATA, quando arriveranno Quale differenza tra lordo e netto
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