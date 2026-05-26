Arretrati docenti e ATA quando arriveranno? Flc Cgil attacca | Ipotesi firmata ad aprile ma testo ancora fermo ai controlli E i lavoratori aspettano…

Notizia in breve

I pagamenti degli arretrati per docenti e personale ATA sono ancora in attesa, nonostante un accordo firmato ad aprile. Il testo è ancora fermo ai controlli e non sono state ancora definite le modalità di pagamento. La Flc Cgil ha criticato la lentezza, sottolineando che i lavoratori attendono da mesi senza risultati concreti. Durante l’ultimo incontro all’Aran, la sigla sindacale ha espresso insoddisfazione per i tempi di definizione e l’assenza di novità sui pagamenti.