Arretrati docenti e ATA ecco le tabelle | importi tempi e novità Il Punto di Francesco Sciandrone

Da orizzontescuola.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione Question Time, condotta da Andrea Carlino, è stato aggiornato lo stato degli arretrati relativi ai rinnovi contrattuali nel settore scolastico. Francesco Sciandrone, rappresentante della UIL Scuola, ha illustrato gli importi, i tempi previsti e le eventuali novità riguardanti i pagamenti per docenti e personale ATA. Secondo quanto comunicato, gli arretrati potrebbero essere liquidati entro l’estate.

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Gli arretrati del rinnovo contrattuale scuola potrebbero arrivare entro l’estate. A fare il punto, durante Question Time condotto da Andrea Carlino, è stato Francesco Sciandrone della UIL Scuola, che ha spiegato lo stato dell’iter del contratto e le ricadute economiche per docenti e personale ATA. L'articolo Arretrati docenti e ATA, ecco le tabelle: importi, tempi e novità. Il Punto di Francesco Sciandrone.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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