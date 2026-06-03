Arretra la strada nasce la foresta sul mare | ecco come sarà il nuovo parco di Torre Carnosa a Bari

Da baritoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La strada che attraversa il nuovo parco di Torre Carnosa a Bari sarà chiusa, lasciando spazio a una vasta area verde che si estende sul mare. La zona, chiamata “foresta sul mare”, prenderà forma grazie all’approvazione del progetto definitivo e alla consegna dei lavori per il Lotto 3. Il progetto fa parte del programma di rigenerazione “Bari Costasud” e si sta muovendo verso l’inizio dei lavori.

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Il futuro di Bari si scrive a Sud. Con l’approvazione del progetto definitivo e la firma del verbale di consegna dei lavori per il Lotto 3, un altro tassello del programma di rigenerazione ‘Bari Costasud, Parco Costiero della cultura, del turismo, dell’ambiente’ entra finalmente nella fase. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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