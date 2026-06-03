Arretra la strada nasce la foresta sul mare | ecco come sarà il nuovo parco di Torre Carnosa a Bari

Notizia in breve

La strada che attraversa il nuovo parco di Torre Carnosa a Bari sarà chiusa, lasciando spazio a una vasta area verde che si estende sul mare. La zona, chiamata “foresta sul mare”, prenderà forma grazie all’approvazione del progetto definitivo e alla consegna dei lavori per il Lotto 3. Il progetto fa parte del programma di rigenerazione “Bari Costasud” e si sta muovendo verso l’inizio dei lavori.