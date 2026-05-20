Un bosco sul mare ecco i primi alberi di piazzale Kennedy Quando apre il nuovo parco del Waterfront

Sul lungomare di piazzale Kennedy sono stati piantati i primi alberi del nuovo parco urbano. Martedì 19 maggio un sopralluogo ha coinvolto l’assessore ai lavori pubblici e opere strategiche, che ha visitato l’area del Waterfront di Levante. La sistemazione del parco, che si estende lungo la zona costiera, prevede l’inserimento di alcuni alberi come parte dei lavori di riqualificazione. La data di apertura ufficiale del parco non è ancora stata comunicata.

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