Sotto il Mare del Nord c’è una foresta perduta di oltre 16.000 anni | la scoperta sul Doggerland

Gli scienziati hanno scoperto una vasta foresta sommersa sotto il Mare del Nord, risalente a più di 16.000 anni fa. Questa area, conosciuta come Doggerland, collegava l’attuale Gran Bretagna con il continente europeo prima che il mare si insediasse tra le due terre. La scoperta si basa su immagini e dati provenienti da rilevamenti sottomarini e analisi di sedimenti, che hanno rivelato tracce di vegetazione e strutture antiche.

Doggerland, la terra che univa Gran Bretagna ed Europa prima che si formasse il Mare del Nord, era già coperta da foreste oltre 16.000 anni fa. Il DNA antico estratto dai sedimenti marini anticipa la presenza degli alberi e indica una formazione più tardiva del mare.🔗 Leggi su Fanpage.it S1-2 The Immortal Treasure Bowl – A Miscellaneous Spirit Root Is the True Boss | MULTI SUB Notizie correlate Bassetti: “Vietare i social sotto i 16 anni”. L’allarme dell’infettivologo sul fenomeno del ChromingBassetti chiede il divieto dei social sotto i 16 anni per fermare il chroming, la pericolosa moda di inalare prodotti domestici tossici. Per trasformare Sarah Pidgeon nell'icona del minimalismo anni '90, il beauty team ha usato extension e una tecnica di colorazione da oltre 10.000 dollariL’eredità estetica di Carolyn Bessette-Kennedy trova il suo sigillo definitivo nel biondo solare, diventato negli anni la cifra stilistica... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Stoccafisso e baccalà: come un naufragio ha reso italiano il merluzzo; Balena Timmy: via libera all'ultimo tentativo di salvataggio con cuscino d'aria; Adsp del mare Sicilia occidentale al Seatrade di Miami, Tardino taglia nastro padiglione 'CruiseItaly'; Eolico offshore, turbine e clima cambiano le stime fino a 15 GW. Sotto il Mare del Nord si nasconde qualcosa di gigantescoSotto il fondale del Mare del Nord si cela un enigma geologico che obbliga gli studiosi a rivedere certezze considerate consolidate. Grazie a tecniche di imaging sismico tridimensionale ad alta ... tomshw.it Cratere Silverpit: scoperto il mistero sulla voragine che si trova a 700 metri di profondità nel Mare del NordUn dibattito di lunga data sul cratere Silverpit, situato sotto il Mare del Nord, è stato finalmente risolto. Gli scienziati confermano che si è formato quando un asteroide di circa 160 metri ha ... ilmessaggero.it Vista dalla finestra - Isola del Mare del Nord), un'opera del 1923 del famoso artista Paul Klee. Per quanti anni ho visto solo così Ora posso sentire l'aria sul viso ed immagino più profondamente - facebook.com facebook