Arrestato un colono israeliano di 16 anni | aveva preso a bastonate il cane di un palestinese nella zona di Ramallah

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo israeliano di 16 anni è stato arrestato dopo aver colpito ripetutamente un cane durante un'operazione nel villaggio palestinese di Atara, vicino a Ramallah. Le immagini del ragazzo che picchiava l'animale sono diventate virali e hanno attirato l'attenzione dell'opinione pubblica.

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Le immagini del ragazzo che picchiava ripetutamente un cane durante un raid avvenuto nel villaggio palestinese di Atara, nei pressi di Ramallah, avevano scosso l'opinione pubblica. La polizia israeliana ha reso noto di aver arrestato un 16enne con l'accusa di maltrattamento animale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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