Uccide il cane a bastonate e lo seppellisce in giardino | 60enne di Bellaria rischia tre anni di carcere

Un uomo di 60 anni di Bellaria è stato indagato per aver ucciso con violenti colpi alla testa il suo labrador di 10 anni e aver successivamente seppellito l’animale nel proprio giardino. L’indagine è nata dopo la scoperta del cane, che ha portato gli inquirenti a ricostruire i fatti e a ipotizzare il reato di uccisione di animale. Il procedimento potrebbe portare a una condanna fino a tre anni di carcere.

Ucciso a bastonate e sepolto in giardino: un 60enne di Bellaria è indagato per aver ammazzato il suo labrador di 10 anni con violenti colpi alla testa. La scoperta è arrivata grazie a una segnalazione alle Guardie Ecozoofile di Rimini. L’autopsia ha confermato il trauma cranico. L’uomo rischia fino a 3 anni di carcere e 30mila euro di multa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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