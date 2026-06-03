Arrestato ex ballerino di Amici | ha minacciato poliziotti e infermieri Cos' è successo

Da today.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex ballerino di “Amici” è stato arrestato dopo aver minacciato agenti di polizia e infermieri. L'uomo, coinvolto in un episodio recente, avrebbe rivolto insulti e minacce durante un intervento delle forze dell'ordine. La vicenda si è conclusa con il suo fermo. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’arresto o sulle motivazioni delle minacce.

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Guai giudiziari per Simone Benedetti, ex ballerino della terza edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Come riportato da La Repubblica, l'uomo è stato arrestato e condotto in tribunale a Roma nella giornata del primo giugno in seguito a un episodio avvenuto al Pronto soccorso dell'Aurelia. 🔗 Leggi su Today.it

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