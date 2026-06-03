Arrestato ex ballerino di Amici | ha minacciato poliziotti e infermieri Cos' è successo

Un ex ballerino di “Amici” è stato arrestato dopo aver minacciato agenti di polizia e infermieri. L'uomo, coinvolto in un episodio recente, avrebbe rivolto insulti e minacce durante un intervento delle forze dell'ordine. La vicenda si è conclusa con il suo fermo. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’arresto o sulle motivazioni delle minacce.

Guai giudiziari per Simone Benedetti, ex ballerino della terza edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Come riportato da La Repubblica, l'uomo è stato arrestato e condotto in tribunale a Roma nella giornata del primo giugno in seguito a un episodio avvenuto al Pronto soccorso dell'Aurelia. 🔗 Leggi su Today.it

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«Spegni la sigaretta, in ospedale non si fuma», la star di Amici semina il panico al pronto soccorso

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Temi più discussi: Arrestato l'ex ballerino di Amici Simone Benedetti: I poliziotti devono morire tutti. È stato accusato di resistenza e violenza privata aggravata; Simone Benedetti, ex ballerino di Amici arrestato a Roma dopo una rissa al pronto soccorso dell'Aurelia Hospital; Simone Benedetti ex di Amici arrestato a Roma, le minacce agli agenti: Devono morire tutti; Ex ballerino di Amici in manette: caos in ospedale e minacce agli agenti.

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