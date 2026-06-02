L’ex ballerino di “Amici”, Simone Benedetti, è stato arrestato ieri a Roma con l’accusa di resistenza e violenza privata aggravata. Durante l’arresto, avrebbe rivolto ai poliziotti frasi minacciose, tra cui “I poliziotti devono morire tutti”. È stato poi portato in tribunale. Benedetti, noto per la partecipazione alla terza edizione del talent, si trova ora in custodia.

L’ex ballerino della terza edizione di “Amici di Maria De Filippi” Simone Benedetti è stato arrestato e portato in tribunale a Roma, ieri 1 giugno. A riportarlo è La Repubblica. Benedetti, domenica 31 maggio, si trovava al Pronto soccorso dell’Aurelia Hospital, dopo essere stato investito da un’auto, e avrebbe iniziato a fumare nella sala d’attesa del reparto. Gli infermieri gli avrebbero fatto notare che era vietato. “ Fate una brutta fine, qui faccio saltare tutto, ammazzo te e la tua famiglia ”, avrebbe urlato contro una infermiera lanciando il casco e lo lo skateboard. Poi altre minacce: “Faccio come mi pare, fumo qui dentro. Io vi ammazzo, ammazzo tuo padre e la tua famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arrestato l’ex ballerino di “Amici” Simone Benedetti: “I poliziotti devono morire tutti”. È stato accusato di resistenza e violenza privata aggravata

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