Una donna è stata arrestata sulla A1 a Rieti dopo che gli agenti hanno trovato 60 grammi di cocaina nascosti in 68 palline all’interno di una fascia per capelli. La droga era nascosta in modo da eludere i controlli di sicurezza. La donna è stata fermata durante un controllo stradale e portata in commissariato. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Eseguito a Rieti un arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Una donna è stata fermata e trovata in possesso di 60 grammi di cocaina, suddivisi in 68 palline, nascoste nella fascia per capelli. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi e la donna è stata poi trasferita presso il carcere femminile di Roma Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria reatina. Il controllo della Polizia Stradale sull’A1 Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il fermo è avvenuto durante un controllo di routine effettuato da una pattuglia della Polizia Stradale di Roma Nord. Gli agenti hanno fermato un’autovettura che percorreva la carreggiata nord dell’autostrada A1, precisamente al chilometro 530. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arrestata a Rieti sull'A1, aveva palline di cocaina nella fascia per capelli: così gli agenti l'hanno scoperta

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