Aveva 5 chili di cocaina in una valigia arrestata donna di 70 anni

Una donna di 70 anni è stata arrestata dagli agenti di polizia a Genova con 5 chili di cocaina nascosti in una valigia. La sostanza stupefacente è stata trovata durante un controllo di routine. La donna è stata portata in commissariato e adesso si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. La droga sequestrata avrebbe un valore di mercato di diverse centinaia di migliaia di euro. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altre persone o reti di distribuzione.

Gli agenti della polizia di Genova hanno arrestato una donna cubana di 70 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Le indagini erano iniziate le scorse settimane dopo che la squadra mobile genovese aveva individuato un’attività di spaccio di cocaina nel centro città. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Alemana Atrapada con 42 Kilos de Cocaína en el Aeropuerto

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