Una donna di 33 anni, residente a Taranto, è stata arrestata dalla Polizia di Stato nel centro storico della città. Durante un controllo, è stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti e portava con sé una gravidanza in corso. L’arresto è avvenuto nell’ambito di operazioni mirate a contrastare lo spaccio di droga nelle zone di maggiore afflusso. La donna si trova ora in stato di fermo.

Tarantini Time Quotidiano Una donna di 33 anni, originaria di Taranto, è stata arrestata dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un’attività di controllo nelle aree del centro storico considerate più esposte al fenomeno. L’intervento è stato condotto dai Falchi della Squadra Mobile, impegnati nel monitoraggio delle zone dove è più frequente lo spaccio. L’attenzione degli agenti si è concentrata su un vicolo della Città Vecchia, dove era stato segnalato un insolito via vai di persone note come assuntori di droga. Secondo quanto ricostruito, i poliziotti hanno individuato nello stabile osservato la residenza della 33enne, già nota per precedenti specifici.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Incinta e sospettata di spacciare cocaina, arrestata 33enne nella Città Vecchia

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