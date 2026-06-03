A Praga si sono svolte le qualifiche di arrampicata sportiva per la tappa di Coppa del Mondo. Camilla Moroni si è piazzata al primo posto nelle qualifiche, grazie a una buona performance nel boulder. La competizione è iniziata questa settimana e proseguirà con le fasi successive. La disciplina è in programma anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

A Praga (Cechia) si è aperta una tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, disciplina che sarà grande protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Prima giornata riservata alle qualificazioni del boulder (specialità tecnica), dove Camilla Moroni è riuscita a piazzare una zampata: l’azzurra ha risolto tutti i problemi al primo tentativo e ha chiuso al comando con 125.0, precedendo la britannica Eric McNeice (124.9) e la giapponese Futaba Ito (124.9). Sono state promosse in semifinale anche Giorgia Tesio (19ma con 94.9) e Stella Giacani (21ma con 94.6), rientrate tra le migliori ventiquattro che torneranno in parete tra un paio di giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva, Camilla Moroni al comando nelle qualifiche di Coppa del Mondo. Zampata nel boulder

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