In Spagna, durante una tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, Erin McNeice ha conquistato nuovamente la vittoria. Camilla Moroni si è qualificata per la finale. La competizione si è svolta ad Alcobendas, in vista delle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove questa disciplina sarà presente con tre specialità.

Ad Alcobendas (Spagna) va in scena una tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, disciplina che sarà protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 con ben tre specialità. Il venerdì in terra iberica è stato riservato al boulder femminile, dove la britannica Erin McNeice ha dettato legge in maniera perentoria con il roboante punteggio di 99.1. La 22enne è tornata a vincere nel massimo circuito internazionale itinerante dopo quasi un anno (il 15 giugno 2025 si impose nel boulder di Berna) ed è salita sul podio per la seconda volta in stagione, visto che settimana scorsa era stata seconda proprio in Svizzera. Erin McNeice ha risolto i quattro problemi che le sono stati sottoposti e ha ampiamente distaccato la giapponese Melody Sekikawa (84. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva, Erin McNeice torna a vincere in Coppa del Mondo. Camilla Moroni in finale

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