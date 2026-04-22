L’Italia ha annunciato i convocati per la prima tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva 2026, che si terrà a Keqiao, in Cina, dal 1° al 3 maggio. La competizione si concentrerà esclusivamente sulla disciplina del boulder. Tra i partecipanti figura Camilla Moroni, che guida il gruppo azzurro in questa fase iniziale della stagione. La manifestazione rappresenta l’apertura ufficiale della nuova annata di gare internazionali.

La Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva è pronta a partire con la sua prima tappa. L’evento di lancio di questa nuova annata si terrà a Keqiao, in Cina, dal 1° al 3 maggio e sarà dedicato solo ed esclusivamente al boulder. Tantissimi gli specialisti e le specialiste attese sulle pareti asiatiche, che vorranno da subito mettersi in mostra e lanciare un messaggio ai rivali in questo appuntamento. Fra questi non mancheranno anche i rappresentanti della delegazione italiana, scelti dallo staff tecnico federale: un totale di 7 atleti, 5 donne e 2 uomini; che proveranno ad andare a caccia dei migliori piazzamenti possibili. Il gruppo sarà trainato da Camilla Moroni, Giorgia Tesio e Matteo Reusa, con Francesca Matuella, Irina Daziano, Stella Giacani e Luca Boldrini a completare il collettivo presente in Cina.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Keqiao: Camilla Moroni guida il gruppo del boulder

Notizie correlate

Arrampicata sportiva, trionfo dei fratelli pescaresi Salvatore nella Coppa Italia Boulder [FOTO]Arrampicata sportiva, trionfo dei fratelli pescaresi Niccolò e Mattia Salvatore della Gollum Climbing Academy.

Sci di fondo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Drammen ed Oslo: Pellegrino guida gli azzurri nella 50 kmLa Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo si sposta in Norvegia per due appuntamenti tradizionali: la sprint in tecnica classica di Drammen,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Coppa del Mondo IFSC di arrampicata sportiva paralimpica 2026 - Salt Lake City, Stati Uniti d'America; Arrampicata sportiva: seconda tappa di Coppa Italia Para climbing; COPPA DEL MONDO: UN MILIONE IN PALIO!; Fiorio e Zurloni Campioni Italiani Speed 2026.

Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Keqiao: Camilla Moroni guida il gruppo del boulderLa Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva è pronta a partire con la sua prima tappa. L'evento di lancio di questa nuova annata si terrà a Keqiao, in ... oasport.it

Giulia Randi vice campionessa italiana di arrampicata veloce. Sei faentini convocati in nazionale per la prossima Coppa del Mondo in Cina.Nel Campionato Italiano Speed disputato alla RockSpot di Milano, l'atleta faentina del Centro Sportivo Esercito ha sfiorato il titolo italiano dopo una ... ravennanotizie.it

Conto alla rovescia scattato per la Coppa del Mondo di ciclismo paralimpico a Montesilvano. Leggi qui https://www.pescaranews.net/notizie/sport/44767/conto-alla-rovescia-scattato-per-la-coppa-del-mondo-di-ciclismo-paralimpico-a-montesilvano - facebook.com facebook