Matteo Berrettini si è ritirato ai quarti di finale del Roland Garros a causa di un infortunio, mentre affrontava Matteo Arnaldi. L'incontro era in corso quando il tennista romano ha abbandonato il campo, con il suo avversario che conduceva 7-5, 5-2. Berrettini aveva già affrontato problemi fisici in questa stagione. La partita si è conclusa con la vittoria di Arnaldi, senza che si disputasse l'intera sfida.

La sfortuna si accanisce su Matteo Berrettini che si porta dietro la croce dell’ennesimo infortunio, ai quarti di finale dello Slam sulla terra rossa di Parigi: Matteo Arnaldi vince la sfida 7-5, 5-2 prima che l’amico-avversario romano è costretto a fermarsi per un infortunio. Si tratta della prima semifinale slam per il tennista ligure che venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli per un posto nella finale del Roland Garros. Le parole di Arnaldi. “Abbiamo giocato entrambi tanto, è normale essere non al meglio ma non si può augurare a nessuno di finire così. Ha giocato un torneo straordinario, gli auguro di tornare presto e competitivo sull’erba”, spiega Arnaldi al termine della gara augurando un pronto recupero a Berrettini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Arnaldi vince un derby amaro: Berrettini si ritira per un infortunio

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Era una giornata perfetta…. Perché ancora una volta Matteo Arnaldi vince il derby però così fa male perché Berrettini aveva fatto un torneo fantastico ma viene fermato dalla sua fragilità fisica, tornerai Campione @MattBerrettini #Berrettini #BerrettiniArnaldi x.com

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