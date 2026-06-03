Arnaldi il maratoneta | record di resistenza prima del derby

Un maratoneta ha stabilito un nuovo record di resistenza nel tennis, superando i record ATP dal 1991. Ha affrontato diversi avversari, costringendolo a quasi 18 ore di gioco complessivo. La sfida più lunga si è svolta prima di un importante derby, evidenziando l’intensità delle partite. L’atleta ha mostrato una resistenza superiore a quella di precedenti record, mantenendo alta la durata complessiva delle sfide.

Come ha fatto Arnaldi a superare i record ATP dal 1991?. Quali avversari hanno costretto il sanremese a quasi 18 ore di gioco?. Perché la resistenza fisica è diventata la sua principale arma tattica?. In che modo la gestione della fatica influenzerà il derby con Berrettini?.? In Breve Media di 4 ore e 25 minuti per ogni partita disputata.. Vittorie contro Tallon, Griekspoor, Tsitsipas, Collignon e Tiafoe.. Rientro nel ranking mondiale dalla posizione numero 104 dopo infortunio al piede.. Record di 17 ore e 42 minuti totali in campo dal 1991.. Il record di resistenza di Matteo Arnaldi prima dello scontro con Berrettini. Matteo Arnaldi ha stabilito un primato storico nel tennis moderno trascorrendo 17 ore e 42 minuti sul campo per raggiungere i quarti di finale di uno Slam. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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