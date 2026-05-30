Matteo Arnaldi ha vinto il match di 5 ore contro Raphael Collignon, conquistando così gli ottavi di finale al Roland Garros. La partita si è conclusa con la vittoria dell’italiano, che ha superato l’avversario in una maratona di gioco. La vittoria permette ad Arnaldi di avanzare nel torneo, portando il tennis italiano a un passo dai quarti di finale. La giornata si è conclusa con tre successi azzurri.

Parigi si tinge ancora d’azzurro. Dopo le vittorie di Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, anche Matteo Arnaldi firma una giornata da ricordare per il tennis italiano, conquistando gli ottavi di finale del Roland Garros al termine di una maratona estenuante contro Raphael Collignon. Cinque ore e tre minuti di lotta, tensione e colpi di scena hanno premiato il ligure, capace di imporsi con il punteggio di 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6 e di ritrovare, nei momenti più delicati, la versione migliore di sé. È stata una partita che ha messo alla prova ogni risorsa fisica e mentale dei due protagonisti. Arnaldi, però, non ha mai smesso di credere nella vittoria, nemmeno quando il match sembrava scivolare nelle mani del belga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - TRIS AZZURRO! Matteo Arnaldi maratoneta! Vince il braccio di ferro di 5 ore con Collignon e avanza agli ottavi!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Arnaldi-Collignon, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’accesso agli ottaviAl terzo turno di Roland Garros, Matteo Arnaldi affronta Raphael Collignon in una partita che può determinare l'accesso agli ottavi di finale.

Sabato azzurro a Parigi: Arnaldi-Collignon per un posto negli ottaviSabato si gioca a Parigi il match tra Arnaldi e Collignon per un passaggio agli ottavi di finale.

Temi più discussi: Roland Garros: esordio in discesa per Sinner. Avanzano Arnaldi e Darderi; Roland Garros 2026: Cobolli-Berrettini-Arnaldi, tris d’Italia a caccia degli ottavi; TENNIS – ROLAND GARROS 2026: TRIS DI VITTORIE PER LA PATTUGLIA AZZURRA CON SINNER, ARNALDI E DARDERI. LA COCCIARETTO VIENE ELIMINATA DALLA RUSSA KORNEEVA; Roland Garros, occhi su Cobolli, Berrettini e Arnaldi: obiettivo ottavi.

Anche Matteo Arnaldi approda agli ottavi di finale del Roland Garros. L'Italia fa tris dopo le vittorie di Flavio Cobolli e Matteo Berrettini: l'azzurro, al termine di un match maratona di cinque ore, supera il belga Raphael Collignon al quinto set: 6-4. 6-7, 5-7, 6-4, x.com

Arnaldi-Collignon: orario, precedenti e dove vederla in tvMatteo Arnaldi torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, sabato 30 maggio, il tennista azzurro sfida il belga Raphael Collignon - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale dello Slam di Par ... adnkronos.com

Matteo Arnaldi torna in top100! Le posizioni guadagnate e la corsa parallela con BerrettiniMatteo Arnaldi prosegue il proprio cammino nel Roland Garros 2026 di tennis: l'azzurro con il successo nel secondo turno sale a quota 636 punti in ... oasport.it