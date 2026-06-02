Un tennista italiano ha totalizzato 17 ore e 42 minuti di gioco durante il torneo di Roland Garros, raggiungendo i quarti di finale. È la prima volta dal 1991 che un atleta gioca così a lungo in questa fase del torneo. La sua partecipazione include diverse partite che si sono protratte nel tempo, portandolo a superare le precedenti durate record. La sua presenza in questa fase del torneo rappresenta una novità per il torneo stesso.

La maggior parte dei tennisti preferisce giocare partite più brevi possibile, così da non arrivare eccessivamente stanchi all'incontro successivo. Una regola che vale soprattutto negli Slam, dove i match al meglio dei cinque set possono diventare davvero lunghi. Matteo Arnaldi è la perfetta eccezione che conferma questa regola, e lo sta dimostrando nella sua cavalcata trionfale al Roland Garros. Per la prima volta in carriera giocherà i quarti di finale in uno Slam, e tra gli otto è quello che ha giocato di più: 17 ore e 42 minuti per vincere le sue quattro partite. Ma ha fatto anche la storia. Dal 1991, quando l’Atp ha iniziato a registrare le durate degli incontri, nessun giocatore aveva passato così tanto tempo in campo per raggiungere i quarti in un Major. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Arnaldi, il maratoneta del tennis: mai nessuno ai quarti giocando così tanto

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