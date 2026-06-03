Arnaldi ha giocato quasi 18 ore in 4 partite L’Equipe esalta il contrattaccante maratoneta
Un giocatore ha disputato quasi 18 ore in quattro partite al Roland Garros, attirando l’attenzione dei media. L’Equipe ha definito il tennista come un “contrattaccante maratoneta”. Nel torneo, assenti Sinner e Alcaraz, si sono raggiunti i quarti di finale con Matteo Berrettini, che ha accumulato oltre 13 ore di gioco, risultando comunque più riposato rispetto ad altri concorrenti.
Il tennis senza Sinner e Alcaraz è un posto strano. Un luogo inedito in cui puoi ritrovarti ai quarti di finale del Roland Garros Matteo Berrettini, reduce da 13 ore e 11 minuti in campo, e dire che quello “fresco” è lui. Perché l’altro, l’avversario, è impronosticabilmente un italiano, Matteo Arnaldi. E lui per arrivare ai quarti ha passato in campo la bellezza di 17 ore e 42 minuti. L’ultima partita, gli ottavi in notturna contro Tiafoe, è durata appena 5 ore e 26 minuti. Il monte ore è un record, scrive L’Equipe. Che giustamente dedica un articolo al “maratoneta” italiano. “Il contrattaccante”, lo definisce. La sua storia è un perfetto contraltare del dominio di Sinner, effettivamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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