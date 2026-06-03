Un giocatore ha disputato quasi 18 ore in quattro partite al Roland Garros, attirando l’attenzione dei media. L’Equipe ha definito il tennista come un “contrattaccante maratoneta”. Nel torneo, assenti Sinner e Alcaraz, si sono raggiunti i quarti di finale con Matteo Berrettini, che ha accumulato oltre 13 ore di gioco, risultando comunque più riposato rispetto ad altri concorrenti.

Il tennis senza Sinner e Alcaraz è un posto strano. Un luogo inedito in cui puoi ritrovarti ai quarti di finale del Roland Garros Matteo Berrettini, reduce da 13 ore e 11 minuti in campo, e dire che quello “fresco” è lui. Perché l’altro, l’avversario, è impronosticabilmente un italiano, Matteo Arnaldi. E lui per arrivare ai quarti ha passato in campo la bellezza di 17 ore e 42 minuti. L’ultima partita, gli ottavi in notturna contro Tiafoe, è durata appena 5 ore e 26 minuti. Il monte ore è un record, scrive L’Equipe. Che giustamente dedica un articolo al “maratoneta” italiano. “Il contrattaccante”, lo definisce. La sua storia è un perfetto contraltare del dominio di Sinner, effettivamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Arnaldi ha giocato quasi 18 ore in 4 partite, L’Equipe esalta “il contrattaccante maratoneta”

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Matteo Arnaldi ha già scritto un pezzo di storia del Roland Garros. Per raggiungere i quarti di finale ha trascorso in campo 17 ore e 42 minuti in quattro partite: quasi due ore in più rispetto a qualsiasi altro giocatore approdato ai quarti in uno Slam da quando l’ x.com

Dopo quasi 5 ore in campo, Arnaldi e Collignon producono un tie-break degno del Louvre reddit

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