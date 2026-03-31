Questa sera l’Italia disputa la finale dei play-off contro la Bosnia, cercando di qualificarsi ai Mondiali dopo l’ultima partecipazione del 2014. La squadra non si è presentata alla rassegna mondiale dal 2014, anno in cui aveva vinto il titolo nel 2006 con il ct Gattuso, allora calciatore in campo. La partita rappresenta un passo decisivo per gli Azzurri verso la qualificazione.

L’Italia questa sera affronterà la Bosnia per la finale dei play-off per accedere ai Mondiali. Gli Azzurri mancano da questa competizione dal 2014, dopo averla vinta nel 2006, quando in campo c’era il ct Gattuso, allora calciatore. L’Italia di Gattuso proverà a tornare al Mondiale dopo dodici anni. L’Equipe scrive: Nel piccolo stadio di Zenica, l’Italia cercherà di ottenere la sua prima qualificazione dal 2014, così che gli adolescenti del Paese possano vedere almeno una volta la Nazionale ai Mondiali prima di diventare adulti. Anche per la Bosnia-Erzegovina il Mondiale manca dal 2014, e un intero popolo attende questo appuntamento con orgoglio e impazienza, consapevole dell’importanza del momento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Equipe: “Gattuso ha giocato tre Mondiali, per l’Italia qualificarsi era normale”

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