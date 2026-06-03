Armonie di stelle alla Neviera | a San Martino trekking al tramonto concerto e osservazione del cielo

Notizia in breve

Domenica 28 giugno 2026, a San Martino delle Scale, si svolgerà un evento organizzato da Effetto Outdoor e Lor.Sa. Star-Trekking, che prevede un percorso di trekking al tramonto. L’attività include anche un concerto e l’osservazione del cielo estivo, con particolare attenzione alle stelle. L’evento si svolge nel contesto di un’esperienza che combina natura, musica e astronomia, in un’area di Monreale. La partecipazione è aperta a chi desidera vivere un momento di contatto con l’ambiente e il cielo notturno.