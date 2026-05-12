Sinfonia di stelle | trekking dalla Real Casina di Caccia al Pulpito del Re e osservazione del cielo in musica
Il progetto “Sinfonia di Stelle” prevede un trekking nel Bosco di Ficuzza, partendo dalla Real Casina di Caccia, un edificio storico noto per il suo valore architettonico e culturale. L'itinerario si svilupperà attraverso sentieri forestali e percorsi che un tempo accompagnavano la vecchia ferrovia. Durante l'evento, sarà possibile osservare il cielo, con attività musicali e visive dedicate all'astronomia. La manifestazione si svolge in un’area protetta, con attenzione alle normative di tutela ambientale.
“Sinfonia di Stelle” torna con una nuova speciale edizione immersa nella magia del Bosco di Ficuzza. Si parte dalla storica Real Casina di Caccia, luogo ricco di fascino e memoria, per intraprendere un’escursione tra sentieri forestali e antichi percorsi che costeggiavano la vecchia ferrovia. Si.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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