Sinfonia di stelle | trekking dalla Real Casina di Caccia al Pulpito del Re e osservazione del cielo in musica

Il progetto “Sinfonia di Stelle” prevede un trekking nel Bosco di Ficuzza, partendo dalla Real Casina di Caccia, un edificio storico noto per il suo valore architettonico e culturale. L'itinerario si svilupperà attraverso sentieri forestali e percorsi che un tempo accompagnavano la vecchia ferrovia. Durante l'evento, sarà possibile osservare il cielo, con attività musicali e visive dedicate all'astronomia. La manifestazione si svolge in un’area protetta, con attenzione alle normative di tutela ambientale.

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