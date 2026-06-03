Arisa | concerto gratuito a Potenza per curare una giovane ragazza

Un concerto gratuito si terrà a Potenza per aiutare una giovane ragazza in cura. L’evento prevede un biglietto simbolico, ma restano da chiarire come verranno gestiti i proventi. La data ufficiale dello spettacolo deve ancora essere definita e sarà decisa dalle autorità competenti. Non sono stati comunicati dettagli sulla gestione dei fondi o sulla conferma dell’appuntamento, che si svolgerà allo stadio.

Come verrà gestito l'incasso del biglietto simbolico per la terapia?. Quali autorità devono definire la data ufficiale dell'evento allo stadio?. Chi sono i familiari che hanno ricevuto il messaggio di Arisa?. Perché l'artista ha deciso di rinunciare al compenso professionale?.? In Breve Onorificenza di Cavaliere consegnata dal prefetto Michele Campanaro al Teatro Stabile. Evento previsto presso lo stadio Viviani di Potenza con biglietto simbolico. Proposta rivolta al sindaco Vincenzo Telesca durante la cerimonia istituzionale. Partecipazione massiccia di residenti provenienti dal comune di Pignola. Arisa promette un concerto gratuito allo stadio Viviani per sostenere una ragazza di Potenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Arisa (Il tuo profumo) • Concerto del Primo Maggio LIVE da Roma

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