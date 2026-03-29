Vilminore di Scalve una rissa degenera | giovane prende un’auto investe una ragazza e fugge

A Vilminore di Scalve, poco prima delle 4 del mattino, un giovane ha coinvolto in una rissa e, successivamente, ha preso un’auto e investito una ragazza prima di fuggire. La chiamata al 112 è arrivata poco dopo, segnalando l’incidente e la fuga del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gli accertamenti.

Vilminore di Scalve. Manca una manciata di minuti alle 4 di mattino quando al 112, numero unico di emergenza, arriva la richiesta di aiuto. “C’è una ragazza ferita, è stata investita”. La macchina dei soccorsi si mette in moto anche grazie alla presenza di un carabiniere in borghese. Secondo una prima ricostruzione una rissa fuori dal locale Frera Bistrò è degenerata. Dal gruppetto di giovani uno si stacca, si mette al volante di un’auto non sua, una Yaris bianca, e con una serie di manovre maldestre colpisce altre vettura e alcune persone presenti. Tra queste c’è una ragazza di vent’anni che rimane ferita. I giovani che assistono alla scena intervengono e prendono a pugni e calci l’auto fino a quando il giovane scende e fugge. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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