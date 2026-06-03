Due agenti sono rimasti feriti da lame artigianali durante un episodio a Arghillà. Le armi, descritte come strumenti fatti a mano, sono state usate durante l’aggressione. L’Osapp, sindacato di polizia, ha chiesto un intervento diretto a livello nazionale, senza specificare i motivi, ma evidenziando la gravità degli attacchi e la necessità di misure immediate.

Come sono state costruite le armi usate durante l'aggressione?. Perché il sindacato ha chiesto un intervento diretto a Giorgia Meloni?. Quali inefficienze strutturali hanno permesso l'uso di lame artigianali?. Cosa rischia di accadere se il Governo non risponderà all'urgenza?.? In Breve Aggressione avvenuta il primo giugno durante il rientro dei detenuti dai passeggi.. Armi artigianali realizzate con lamette hanno causato i tagli agli agenti.. Pasquale Montesano denuncia inefficienze strutturali e gestione della sicurezza fuori controllo.. Osapp richiede audizione urgente a Giorgia Meloni e al ministro Carlo Nordio.. Due agenti di Polizia penitenziaria feriti a Arghillà con lame rudimentali durante il rientro dei detenuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arghillà, due agenti feriti da lame artigianali: l’Osapp denuncia

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