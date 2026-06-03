Arezzo2020 ha deciso di unire i propri sforzi con altre realtà che condividessero l' obiettivo di un' alternativa alla destra

Arezzo2020 ha annunciato di voler collaborare con altre realtà politiche che condividono l’obiettivo di offrire un’alternativa alla destra. L’annuncio è stato fatto oggi, 3 giugno, a Arezzo. La decisione arriva in un momento in cui, secondo quanto dichiarato, la politica può essere sia una corsa solitaria sia un cammino condiviso, anche mantenendo il proprio ritmo.

Arezzo, 3 giugno 2026 – «Ci sono stagioni in cui la politica assomiglia a una corsa solitaria e altre in cui, pur mantenendo il proprio passo, si sceglie di camminare insieme. Arezzo2020 ha deciso di partecipare a questo percorso unitario della sinistra aretina, scegliendo di unire i propri sforzi con altre realtà che, pur diverse per storia, dimensioni e organizzazione, condividessero e condividono l'obiettivo di un'alternativa alla destra che male ha amministrato Arezzo e male continuerebbe ad amministrarlo. Inutile ricordare i guasti della destra i n palazzo comunale, dalle manette del 2006 ai danni del 2025: un filo unisce la loro esperienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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