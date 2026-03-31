Un'attrice nota per il suo ruolo in una famosa saga ha condiviso sui social media una foto che mostra la perdita di capelli dopo il parto, una condizione comune tra le neo-mamme. Dopo aver avuto la seconda figlia lo scorso novembre, ha voluto mostrare apertamente questa fase, spesso ignorata o nascosta, per raccontare la realtà di molte donne in quel periodo.

V anessa Hudgens ha scelto la via della sincerità. A 37 anni, dopo aver accolto la sua seconda figlia lo scorso novembre, l’attrice di High School Musical ha mostrato sui social quello che moltissime neomamme vivono nel silenzio delle loro case: la caduta dei capelli post parto. Con una foto che ritrae diverse ciocche tra le dita e la didascalia «E così ha inizio», l’attrice ha normalizzato un fenomeno fisiologico che spesso genera ansia, ma che è solo una conseguenza del naturale assestamento del corpo. Caduta dei capelli, i trattamenti per prendersi cura del cuoio capelluto. guarda le foto Perché cadono i capelli dopo la gravidanza. Durante i nove mesi, la chioma appare spesso più folta e lucente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Chi ci è passata conosce bene quella sensazione: la doccia piena di capelli e la spazzola che fa paura. Vanessa Hudgens ha deciso di mostrare la realtà del post parto senza filtri, ricordandoci che è solo una fase (faticosa, ma passeggera)

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