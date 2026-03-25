Schlein | Nostro obiettivo sempre stato ricostruire coalizione progressista alternativa ala destra – Il video

Il 25 marzo 2026, in un video diffuso dall’agenzia, un rappresentante politico ha dichiarato che l’obiettivo principale è ricostruire una coalizione progressista come alternativa alla destra. Ha anche precisato che si concentrano su temi costituzionali fondamentali, tra cui la salute pubblica e l’istruzione scolastica. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un intervento pubblico a Roma.

(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2026 “Puntiamo sui grandi temi costituzionali che ci uniscono dalla salute pubblica alla questione della scuola e dell’istruzione”. La segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato la Stampa Estera a roma presso la sede dell’Associazione a Palazzo Grazioli. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Meloni: «Santanché faccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi». Il pressing sulla ministra, ma lei vuole rimanere Silvia Salis boccia le primarie del centrosinistra: «Sono sbagliate, fanno male alla coalizione. Io candidata? Sono la sindaca di Genova» Referendum, le profezie di Italo Bocchino per la vittoria del sì. 🔗 Leggi su Open.online

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