Nelle ultime ore, la Toscana ha ricevuto circa 150 millimetri di pioggia tra le province di Lucca e Pistoia, causando allerta e preoccupazione tra la popolazione locale. La zona si trova sotto pressione a causa dello spostamento del fronte meteorologico verso sud, che aumenta il rischio di allagamenti in alcune aree. La recente siccità ha influenzato i tempi di deflusso dell'acqua, rallentando il naturale smaltimento delle acque piovane.

? Cosa scoprirai Quali zone sono a rischio con lo spostamento del fronte verso sud?. Come influisce la siccità recente sulla velocità di deflusso dell'acqua?. Dove si concentreranno i nuovi picchi di pioggia nelle prossime ore?. Cosa fare subito se ci si trova vicino ai torrenti in allerta?.? In Breve Ozzeri e Ombrone pistoiese raggiungono il secondo livello di allerta idraulica.. Pioggia a Firenze: 84,7 mm alla stazione Università e 67,2 mm a Boboli.. Nuovi rovesci previsti dalle 13:00 verso Pisa, Livorno e Arezzo.. Terreno saturo accelera deflusso superficiale dopo la recente siccità primaverile.. Oltre 150 millimetri di pioggia in sole 24 ore hanno colpito le zone tra Lucca e Pistoia, mentre a Firenze i pluviometri hanno registrato quasi 85 millimetri di accumulo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana sotto l’alluvione: 150 mm di pioggia tra Lucca e Pistoia

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