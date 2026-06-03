Il presidente di una squadra di calcio ha annunciato di voler festeggiare i suoi 60 anni in serie B, dopo aver subito una retrocessione in Serie D nel 2021. L’annuncio è stato fatto sui social, mentre nel frattempo si sono avviati lavori di ristrutturazione e rinnovo dello stadio e delle strutture sportive. La società ha quindi intrapreso un percorso di ricostruzione, con l’obiettivo di tornare a competere a livelli superiori.

di Luca Amorosi "Voglio festeggiare i miei sessant’anni in serie B". Lo aveva detto il presidente amaranto Guglielmo Manzo in tempi non sospetti, all’indomani della tremenda retrocessione in D del 2021. Il presidente ha mantenuto la parola e ha visto il suo desiderio esaudito, visto che il 26 aprile scorso, ancora in cifra tonda, ha festeggiato la promozione tra i cadetti. Ieri, poi, il presidente ha spento 61 candeline nel giorno della festa della Repubblica e ventiquattr’ore dopo aver ricevuto un altro regalo in anticipo, vale a dire l’inizio dei lavori allo stadio con la picconata simbolica di un gradone della maratona. Tanti gli auguri ricevuti da Manzo sui social dai tifosi, sotto all’apposito post della società amaranto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo, la rinascita targata Manzo. Compleanno tra social e cantieri

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