Serie B stadio abbonamenti 61esimo compleanno Manzo può festeggiare

Il presidente ha festeggiato 61 anni nel giorno in cui la squadra ha riconquistato la Serie B, un risultato che resterà negli annali. Durante la giornata, è stato inaugurato ufficialmente il cantiere per il nuovo stadio. Inoltre, si sono aperti gli abbonamenti per la prossima stagione e sono stati venduti più di 10.000 tagliandi. La festa di compleanno si è arricchita di queste novità, rendendo la giornata memorabile per l’intera società.

Compleanno denso di emozioni per Guglielmo Manzo. Oggi il presidente festeggia 61 anni e può godersi la giornata con candeline speciali piantate sulla torta: la serie B riconquistata con un campionato che resterà negli annali; il taglio del nastro per il cantiere dello stadio; il record di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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