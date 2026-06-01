Gianmarco Tamberi, noto come Gimbo, ha condiviso un messaggio sui social in cui rivela di aver attraversato un periodo difficile, simile a quello vissuto a Parigi. L’atleta ha scritto che il suo compleanno rappresenta una rinascita, segnando una nuova fase dopo un periodo di sofferenza. Dopo un lungo silenzio, Tamberi è tornato a comunicare pubblicamente, senza fornire dettagli specifici sulle sue condizioni o sulle ragioni del suo silenzio.

I primi problemi sono venuti dal piede destro. «A fine gennaio mi è stata diagnosticata una fascite plantare al piede destro. Da quel giorno tutto è precipitato lentamente. Ho iniziato le cure come da protocollo, ma il piede non faceva che peggiorare giorno dopo giorno. Ho quindi iniziato con terapie più invasive, ma senza alcuna risposta. Sono andato a Monaco con la speranza di risolvere, ma sono ritornato ancora una volta con cattive notizie. Ogni volta che provavo qualcosa di nuovo per risolvere il problema e riponevo speranza in quella cura, me ne ritornavo a casa con uno schiaffone ancora più grande». Così prosegue parlando di un problema simile a quello che lo ha colpito a Parigi nei giorni dell'Olimpiade. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gianmarco Tamberi e la confessione social: «Sono stato male come a Parigi, questo compleanno segna la mia rinascita»

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