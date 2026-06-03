Durante controlli della Guardia di Finanza in tutta la provincia, sono stati trovati 39 lavoratori in nero e 11 irregolari. Sono stati sequestrati oltre 56 chili di argento e quasi 2 chili di oro senza i marchi di identificazione previsti dalla legge. Le operazioni hanno coinvolto diversi settori, con verifiche che hanno portato alla scoperta di irregolarità e lavoro non regolare.

Questo articolo usa ironia e linguaggio vernacolare per commentare fatti reali Controlli della Guardia di Finanza in tutta la provincia di Arezzo: scoperti 39 lavoratori in nero, 11 irregolari e sequestrati oltre 56 chili di argento e quasi 2 chili d’oro privi dei prescritti marchi identificativi. Contestate sanzioni per oltre 73 mila euro e denunciate quattro persone per impiego di lavoratori senza permesso di soggiorno. AREZZO – In provincia c’è chi produce gioielli d’oro, chi lavora l’argento e chi, più semplicemente, lavorava direttamente nell’invisibilità. È il quadro emerso dai controlli della Guardia di Finanza che dall’inizio dell’anno ha passato al setaccio aziende, laboratori, minimarket, autolavaggi, cantieri e attività produttive del territorio. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, il lavoro nero va così di moda che qualcuno pensava fosse un contratto nazionale

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Temi più discussi: Controlli della Finanza ad Arezzo: trovati 39 lavoratori a nero e 11 irregolari; Lavoro nero: già 120 lavoratori irregolari scoperti dalla Finanza nei primi 6 mesi dell'anno, nel mirino le attività turistiche; Edilizia, lavoro nero e violazioni sicurezza: multe per 250mila euro; Ispezione della finanza: scoperti 11 lavoratori in nero in un ristorante del litorale.

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