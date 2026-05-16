Durante una visita ad Arezzo, una figura pubblica ha affermato che la città necessita di un cambiamento. La dichiarazione è stata pronunciata durante un evento al Cinema Eden, dove alcuni presenti hanno espresso emozione, commentando che finalmente qualcuno ha riconosciuto l’esistenza della comunità locale. La persona ha aggiunto di aver conosciuto la città attraverso le storie di altri e ha fatto riferimento a un tentativo di comprendere meglio la presenza sul territorio, come se fosse un’istruzione da seguire.

“Abbiamo visto in questi anni questa città. me l’hanno raccontato”. E già qui, al Cinema Eden, qualcuno ha iniziato a cercare il libretto delle istruzioni del concetto di presenza territoriale. La segretaria del PD Elly Schlein è sbarcata ad Arezzo per sostenere la candidatura di Vincenzo Ceccarelli, annunciando con tono epico che “è l’ora di voltare pagina”. E in effetti, dopo undici anni di centrodestra, ad Arezzo una pagina la vogliono voltare tutti: alcuni del libro, altri direttamente del calendario. Sala gremita, applausi convinti, facce tese e un clima da gita scolastica dell’unità progressista, con presenti anche Laura Boldrini e Simona Bonafè. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Schlein scopre Arezzo: “Va cambiata”. Aretini commossi: “Finalmente qualcuno c’ha detto che esistiamo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Elezioni ad Arezzo, candidata scopre anni ’80: “Errori gravi”. Elettori: “menomale qualcuno ce l’ha detto nel 2026”

Sinner scopre che Darderi ha battuto Zverev e gli scappa una risata: “Me l’hanno detto in campo”Dopo la vittoria su Andrea Pellegrino, Jannik Sinner ha ammesso di aver conosciuto già in campo il risultato della partita tra Darderi e Zverev.