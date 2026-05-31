Una giacca da lavoro in tessuto blu scuro, con tasche frontali e cuciture robuste, è diventata un elemento di moda diffuso. Originariamente creata in Francia nel 1800 come abbigliamento da lavoro, questa versione attuale si indossa anche al di fuori dell’ambiente industriale, spesso abbinata a look casual o streetwear. La sua popolarità si nota tra giovani e adulti, con capi che vengono acquistati in negozi di abbigliamento e online.

Nata come "bleu de travail" in Francia a metà dell'800, da qualche anno è molto popolare nei mercati dell'usato e tra le celebrità Da diversi anni ormai alcuni capi e accessori nati come abbigliamento da lavoro hanno smesso di essere utilizzati solo in fabbrica e nei cantieri e cominciato a essere usati – o addirittura ad andare molto di moda – anche nella vita di tutti i giorni. È successo per esempio con gli scarponcini Timberland e i pantaloni di Carhartt e Dickies. Più di recente è successo con “la giacca da lavoro blu”, in inglese nota come chore jacket o workwear jacket. Dal 2020 circa ha iniziato a essere molto indossata prima dagli amanti del vintage, che le scovavano nei mercatini o nei negozi di seconda mano, e poi da giovani uomini molto famosi del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La giacca da lavoro in fabbrica che oggi va di moda

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Dentro La Fabbrica Di Pelle Di Coccodrillo – Come Diventa Borse Di Lusso Processo Completo

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