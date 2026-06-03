Arezzo e San Giovanni | tra nuovi libri storia e tesori ritrovati

Notizia in breve

Arezzo e San Giovanni ospitano mostre e scoperte legate a storia e cultura. È stato rinvenuto un bronzo ellenistico dopo secoli, mentre si indaga sulla ricetta del cioccolatte al gelsomino di Redi. In queste località si svolgono eventi dedicati a libri, arte e reperti archeologici. Le iniziative coinvolgono esposizioni e ricerche sulla tradizione locale e sui tesori ritrovati.