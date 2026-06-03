Arezzo e San Giovanni | tra nuovi libri storia e tesori ritrovati
Arezzo e San Giovanni ospitano mostre e scoperte legate a storia e cultura. È stato rinvenuto un bronzo ellenistico dopo secoli, mentre si indaga sulla ricetta del cioccolatte al gelsomino di Redi. In queste località si svolgono eventi dedicati a libri, arte e reperti archeologici. Le iniziative coinvolgono esposizioni e ricerche sulla tradizione locale e sui tesori ritrovati.
Cosa nasconde la segreta ricetta del cioccolatte al gelsomino di Redi?. Dove è stato ritrovato il prezioso bronzo ellenistico dopo secoli?. Come si intrecciano la democrazia italiana e la memoria di Oriana Fallaci?. Chi ha immortalato cinquant'anni di carriera attraverso la fotografia d'autore?.? In Breve Presentazione libro di Riccardo Nencini su Oriana Fallaci presso Ex Chiesa Madonna del Duomo.. Conferenza sul suffragio universale a Palazzo d'Arnolfo con la sindaca Valentina Vadi.. Bronzo ellenistico esposto al Museo la Minerva fino al 6 settembre.. Mostra su Francesco Redi con 70 opere fino al 7 giugno.. Arezzo e San Giovanni Valdarno si animano mercoledì 3 giugno tra cultura, storia e memoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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