Sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle ore 9 alle 20, l’Ospedale San Giovanni di Dio aprirà le sue porte per la trentesima edizione di Monumenti Aperti, permettendo ai cittadini di esplorare i sotterranei e le gallerie in pietra dell’edificio cagliaritano. L’iniziativa, che celebra il patrimonio storico della struttura progettata da Gaetano Cima nel 1844, offrirà un percorso tra reperti del dopoguerra e materiale fotografico, con la guida degli studenti dell’Istituto comprensivo di Santa Caterina e dei volontari dell’associazione culturale Mariposa. Tra memoria storica e identità urbana: il valore dei luoghi di cura. L’apertura delle gallerie...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, svelati i sotterranei del San Giovanni: storia e tesori

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