Storia di Mat inaugura Il maggio dei libri 2026 a San Giovanni Valdarno

Il 5 maggio 2026, a San Giovanni Valdarno, si è tenuta l'inaugurazione di “Storia di Mat”, un evento che ha dato il via a “Il maggio dei libri 2026”. La cerimonia ha segnato l'apertura ufficiale di questa manifestazione dedicata alla promozione della lettura e della cultura, attirando pubblico e addetti ai lavori. La giornata ha visto la partecipazione di diversi operatori del settore e appassionati di letteratura.

Arezzo, 5 maggio 2026 – “Storia di Mat ” inaugura “Il maggio dei libri 2026” a San Giovanni Valdarno. Sabato 9 maggio alle 17,30 la presentazione del toccante libro di Monica Crestini nell’ambito della rassegna “Le piazze del sapere”. Il Comune di San Giovanni Valdarno inaugura il mese di maggio della rassegna “Le piazze del sapere” con un appuntamento che intreccia letteratura, emozione e impegno civile. Sabato 9 maggio alle 17,30, negli spazi di Palomar – Casa della cultura, si terrà la presentazione del libro “Storia di Mat” di Monica Crestini, pubblicato da Edizioni Helicon. L’iniziativa rientra nel programma di promozione della lettura promosso dal Comune, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura e Unicoop Firenze – sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Storia di Mat” inaugura “Il maggio dei libri 2026” a San Giovanni Valdarno Notizie correlate San Giovanni Valdarno ospita il raduno provinciale dei BersaglieriArezzo, 28 marzo 2026 – San Giovanni Valdarno ospita il raduno provinciale dei Bersaglieri Il 28 e 29 marzo 2026 due giornate di eventi per celebrare... San Giovanni Valdarno in figurina: in distribuzione l’album 2025–2026 delle società sportive cittadineArezzo, 17 febbraio 2026 – San Giovanni Valdarno in figurina: in distribuzione l’album 2025–2026 delle società sportive cittadine. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Monique Wittig; Tutte le mostre da vedere a Venezia in occasione della Biennale 2026; Daniele Cossellu racconta il canto a tenore: a Olbia la presentazione dell’autobiografia. «Storia di Mat»: la morte del cane avvelenato diventa un libroArezzo, 17 febbraio 2026 – Il libro si chiama «Storia di Mat» ed è quello realizzato da Monica Crestini, Helicon Edizioni, che mette nero su bianco l’amore per il proprio cane come un reportage ... lanazione.it Storia di Mat: la vigilessa e la morte del suo cane avvelenatoSi chiama Storia di Mat ed è il libro di Monica Crestini, Helicon Edizioni, che mette nero su bianco l’amore per il proprio cane come un reportage diretto e potente. È un triste risveglio per Monica ... lanazione.it LA NOSTRA STORIA LEGGENDO CARPINONI Al Museo MAT, il 19 Aprile si è svolto un laboratorio per bambini e bambine davvero speciale, parte integrante del progetto "Disegniamo l’arte", l’iniziativa di punta dell’Associazione Abbonamento Musei - facebook.com facebook