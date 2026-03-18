A San Nazzaro, i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in salvo quattro cuccioli di cane rimasti intrappolati in un tunnel a circa quattro metri di profondità. L’intervento è durato poco più di un’ora, durante la quale i soccorritori hanno lavorato per estrarli in sicurezza. Alla fine, i quattro cani sono stati consegnati alle cure di un servizio di assistenza animale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di apprensione a San Nazzaro, dove quattro cuccioli di cane erano rimasti intrappolati in un tunnel situato a circa quattro metri di profondità. L’allarme è scattato quando alcuni cittadini hanno segnalato la presenza dei piccoli animali in difficoltà, impossibilitati a risalire autonomamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato senza sosta per oltre due ore per raggiungere e mettere in sicurezza i cuccioli. L’operazione di recupero si è rivelata complessa a causa della profondità e della conformazione del tunnel, ma grazie alla professionalità e alla determinazione dei soccorritori, tutti e quattro gli animali sono stati tratti in salvo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Quattro cuccioli intrappolati in un tunnel: salvati dai vigili del fuoco

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