Davide Ronc è stato eletto alla guida del nuovo direttivo. La gestione digitale delle aziende zootecniche valdostane subirà modifiche, con interventi mirati a migliorare l’efficienza. Il nuovo gruppo ha annunciato strategie specifiche per contrastare i predatori selvatici, senza dettagli sui metodi adottati. La riunione si è concentrata anche su temi di dignità e innovazione, senza comunicare ulteriori piani o azioni concrete.

Come cambierà la gestione digitale delle aziende zootecniche valdostane?. Quali strategie adotterà il nuovo direttivo contro i predatori selvatici?. Perché l'allevamento è fondamentale per la sopravvivenza del turismo regionale?. Chi guiderà specificamente la sezione dedicata agli allevamenti ovini e caprini?.? In Breve Davide Ronc eletto con 66 preferenze; Omar Tonino e Gilles Colli vice presidenti.. Giulio Malcuit presiederà la sezione ovina e caprina insieme a Morzenti e Cornaz.. Nuovo direttivo include membri come Silvia Balicco, Marino Denarier, Clara Vout e altri.. Focus su costi produzione e gestione predatori come il lupo in Valle d'Aosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arev, Davide Ronc guida il nuovo direttivo: focus su dignità e innovazione

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