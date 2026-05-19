ACI Frosinone confermato Maurizio Federico alla guida | eletto il nuovo consiglio direttivo
Sabato si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali di Aci Frosinone, ente pubblico non economico fondato nel 1926. Durante la giornata sono stati eletti il presidente, quattro consiglieri e due revisori dei conti effettivi. Maurizio Federico è stato confermato alla guida dell’associazione, che comprendeva anche il rinnovo del consiglio direttivo e degli altri incarichi. La votazione ha coinvolto i membri dell’ente e si è conclusa con l’elezione dei nuovi rappresentanti.
Nella giornata di sabato si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali di Aci Frosinone, ente pubblico non economico fondato nell’ottobre del 1926: il presidente, quattro consiglieri e due revisori dei conti effettivi.Confermato alla guida dell’Ente il presidente uscente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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